Деменко – о матче «Ахмат» - ЦСКА: «Безбородов в какой-то степени «поплыл»

Бывший российский футболист, футбольный эксперт Максим Деменко прокомментировал воскресный матч «Ахмата» и ЦСКА в рамках РПЛ, который благодаря судейским решениям стал по-настоящему скандальным.

«Безбородов в какой-то степени «поплыл». Столько пенальти, удалений… Вопросы к арбитру у обеих команд есть, сам он, возможно, чувствовал, что где-то ошибся. А тут ещё включается VAR. Всё затягивается. И арбитр начинает терять нити игры», - делится Деменко для Vprognoze.ru.

Напомним, что во вчерашнем матче победу одержали «армейцы» - 3:2. Хет-трик из точных 11-метровых ударов оформил форвард ЦСКА Фёдор Чалов.

«Давно я матчей с пятью пенальти не видел», - добавил Деменко.

Безбородов нахамил журналисту после скандального матча