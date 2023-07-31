Борис Игнатьев — о Безбородове: «Он был лучший, а сейчас он такой же, как и все»

Известный футбольный эксперт Борис Игнатьев высказался о российском арбитре Владиславе Безбородове, который был главным судьёй в матче «Ахмат» - ЦСКА.

Напомним, по итогам прошлого сезона Безбородова признали лучшим арбитром РПЛ.

«Понятие «лучший судья», как и понятие «лучший футболист», относится только к тому времени, в котором он находился. Он был лучший, а сейчас он уже не лучший. Такой же, как и все», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

В матче второго тура Российской премьер-лиги «Ахмат» - ЦСКА Безбородов назначил пять одиннадцатиметровых ударов, которые все были реализованы. Кроме того, рефери показал три красные карточки.