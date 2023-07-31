Масалитин: «ЦСКА в матче с «Ахматом» разочаровал»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре «армейцев» в матче второго тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

По мнению эксперта, обе команды способны играть лучше и острее. Масалитин отметил, что на своём поле «Ахмат» может больше атаковать, как и ЦСКА, который в прошедшей игре разочаровал.

«Лично я получил большое разочарование, причём от обеих команд. Во втором тайме команды вообще ничего не показали от того, что они могут. Даже половины», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

В следующем туре ЦСКА встретится с «Локомотивом». Этот матч состоится 5 августа и начнётся он в 20:00 по московскому времени.