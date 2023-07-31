Масалитин — о работе Безбородова в матче «Ахмат» — ЦСКА: «Судья просто поплыл»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о судействе в матче второго тура РПЛ между «армейцами» и «Ахматом».

Напомним, по ходу прошедшей игры главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пять пенальти и удалил трёх футболистов. Сам матч завершился победой ЦСКА со счётом 3:2.

По мнению Масалитина, несмотря на свой огромный опыт, судья просто поплыл.

«Не знаю, насколько надо было удалять того же Быстрова, а про Гайича — это вообще отдельная тема. Как можно было удалять игрока после пробитого пенальти? Его же позвали к монитору, можно было разобраться!» — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 5 августа против «Локомотива». Начало — в 20:00 по московскому времени.