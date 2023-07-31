Масалитин объяснил эмоции Кучаева в матче с «Ахматом»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о назначенном втором пенальти в ворота «армейцев» в матче с «Ахматом».

В игре 2-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу со счетом 3:2. Стоит отметить, что все пять голов были забиты с пенальти.

«Идет нарушение со стороны Олейникова на Кучаеве. Арбитр не свистит вообще. Костя завелся, видимо, грубо сыграл. Ну, подставился. Но до этого же вообще стопроцентное нарушение было!» — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Следующим соперником ЦСКА станет «Локомотив». Столичное дерби пройдет 5 августа. Начало матча третьего тура РПЛ запланировано на 20:00 по мск.