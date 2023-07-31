​В «Лацио» подтвердили срыв трансфера Захаряна

Анджело Фабиани, который в «Лацио» занимает должность спортивного директора, дал комментарий по поводу сообщений о срыве трансфера полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо».

«Правда ли, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорван? Да, это так», - высказался Фабиани, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Лацио» был сорван по финансовым причинам.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 20-летнего Захаряна, воспитанника академии «Динамо», в 15 миллионов евро.