Борис Игнатьев — о судействе в матче «Ахмат» - ЦСКА: «Я просто ничего не могу понять»

Российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал спорные решение арбитра Владислава Безбородова в матче «Ахмат» - ЦСКА.

Напомнив, «армейцы» одержали победу над грозненской командой в матче второго тура РПЛ со счетом 3:2. В матче было назначено пять пенальти и показано три красных карточки.

«Я просто ничего не могу понять. У меня люди спрашивают: «Ну, ты же давно в футболе, как такое возможно»? И я не могу ничего ответить. Я не знаю, как и за что дается пенальти за игру рукой», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Кроме того, эксперт признался, что не понимает, почему лучший российский арбитр прошлого сезона дает перебивать пенальти, добавив, что на сегодняшний день, наверное, никто не знает, как судьи принимают решения.

В следующем туре РПЛ ЦСКА примет у себя дома «Локомотив», а «Ахмат» на выезде встретится с «Сочи».