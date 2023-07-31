По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Верона» больше не заинтересована в нападающем ЦСКА Адольфо Гайче. Как сообщает источник, на трансфере настаивал бывший спортивный директор команды Франческо Маррокку, который хотел видеть Гайча ещё в «Дженоа». После ухода Маррокку из команды «Верона» больше не заинтересована в Гайче и переключилась на других форвардов.

Напомним, Гайч защищает цвета ЦСКА с лета 2020 года. Вторую часть прошлого сезона 24-летний аргентинец провёл на правах аренды в «Вероне». Нападающий принял участие в 16 матчах итальянского клуба, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает Гайча в 1,8 миллиона евро.