Полузащитник Арсен Захарян в летнее трансферное окно не перейдёт из «Динамо» в «Лацио». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», сделка сорвалась по финансовым причинам – московский клуб запросил сумму, которую «лациале» выплачивать отказались.

Арсен Захарян является воспитанником академии «Динамо». В 87 матчах за первую команду «бело-голубых» полузащитник записал на свой счёт 18 голов и 25 результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 20-летнего Захаряна в 15 миллионов евро.