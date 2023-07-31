Эракович — о поездке на матч с «Ростовом»: «Получилось долгое путешествие»

Защитник «Зенита» Страхинья Эракович рассказал, что поездка в Ростов-на-Дону стала для него самым долгим путешествием в карьере.

«Получилось долгое путешествие. В моей карьере на данный момент — самое длинное. Но мне понравилось, как мы провели время вместе. Так что путешествие точно не стало для меня тяжелым», — цитирует Эраковича «Матч ТВ».

Футболист добавил, что в Сербии у него не было таких выездов, но он надеется, что сможет быстро адаптироваться к новому графику.

Встреча второго тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом» завершилась результативной ничьей – 1:1.

Предстоящий матч «Зенит» проведет дома против «Динамо» в рамках третьего тура РПЛ. Игра состоится 6 августа.