Эракович не ожидал, что так быстро дебютирует за «Зенит»

Защитник «Зенита» Страхинья Эракович поделился комментарием о первом матче в составе «сине-бело-голубых». Напомним, этим летом сербский футболист перебрался в Санкт-Петербург из «Црвены Звезды».

В игре второго тура РПЛ «Ростов» - «Зенит» Эракович вышел на поле на 17-й минуте, заменив получившего травму Дмитрия Чистякова.

«Не рассчитывал, что получится так быстро сыграть первый матч за «Зенит». Я постарался сразу включиться в игру. Мне кажется, большой сложностью для меня это не стало», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».

Встреча между «Ростовом» и «Зенитом» завершилась со счетом 1:1. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с «Динамо» (6 августа).