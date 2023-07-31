Кузьмичёв: «Если Тикнизян прибавит в оборонительной игре, он заинтересует многие клубы»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением об игре защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна.

Напомним, что в двух матчах текущего розыгрыша РПЛ 24-летний футболист забил три мяча и сейчас возглавляет рейтинг лучших бомбардиров сезона.

По мнению Кузьмичёва, столь высокая результативность Тикнизяна обусловлена внутренним состоянием футболиста и его заряженностью на игру в атаке.

«Когда у него стало получаться, Наир стал двигаться в правильном направлении. Если он ещё прибавит в оборонительной игре, Тикнизян станет высококвалифицированным игроком, который заинтересует многие клубы», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

При этом специалист не верит в то, что Тикнизян сменит команду уже нынешним летом, однако допускает такой вариант развития событий ближайшей зимой.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 5 августа против ЦСКА. Начало — в 20:00 по московскому времени.