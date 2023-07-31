Безбородов нахамил журналисту после скандального матча

В воскресенье вечером в Российской премьер-лиге проходил матч между «Ахматом» и ЦСКА. Игра ознаменовалась судейским скандалом – Владислав Безбородов заменил предупреждение для Милана Гайича на удаление, хотя пенальти за фол уже был пробит (впоследствии одиннадцатиметровый перебили).

После игры журналист «Матч ТВ» попытался узнать у Безбородова причину его решения, но нарвался на хамский ответ.

«Ты что, глухой?» - сказал Безбородов журналисту после его повторного вопроса. Несколькими мгновениями ранее судья сказал, что не будет давать комментариев. Видео «Матч ТВ» опубликовал в «Телеграме».

Напомним, что ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 3:2.