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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Безбородов нахамил журналисту после скандального матча

31 Июля 2023 • 15:56 Комментировать (1)
Ахмат
2:3
ЦСКА Москва
окончен

В воскресенье вечером в Российской премьер-лиге проходил матч между «Ахматом» и ЦСКА. Игра ознаменовалась судейским скандалом – Владислав Безбородов заменил предупреждение для Милана Гайича на удаление, хотя пенальти за фол уже был пробит (впоследствии одиннадцатиметровый перебили).  

После игры журналист «Матч ТВ» попытался узнать у Безбородова причину его решения, но нарвался на хамский ответ.

«Ты что, глухой?» - сказал Безбородов журналисту после его повторного вопроса. Несколькими мгновениями ранее судья сказал, что не будет давать комментариев. Видео «Матч ТВ» опубликовал в «Телеграме».

Напомним, что ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Безбородов Матч ТВ Ахмат
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Комментарии (1)
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sierge
31 Июля 2023 в 16:15
Судья продажная! Козел ты)
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