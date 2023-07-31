Билялетдинов: «Поучаствовал бы я в шоу Дзюбы и Слуцкого? Ни в коем случае!»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о юмористическом шоу нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы и известного тренера Леонида Слуцкого.

По словам Билялетдинова, ему известно о шоу, в которых участвует Дзюба. Однако, как признался эксперт, сам он не стал бы принимать в них участие.

«Я наслышан о шоу, в которых участвует Артём, смотреть это не хочется. Поучаствовал бы я в шоу Дзюбы и Слуцкого? Нет, ни в коем случае!» — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» три матча и забил один гол. Слуцкий же после ухода из «Рубина» в ноябре 2022 года продолжает находиться без работы.