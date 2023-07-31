Мишкич допустил возможный переход Модрича в «Урал»

Игрок «Урала» Даниэль Мишкич не исключил возможный переход полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в екатеринбургский клуб.

По словам хорватского футболиста, он очень хотел бы увидеть своего соотечественника в РПЛ. Мишкич считает, что 37-летний Модрич способен выступать на высоком уровне ещё пару лет.

«Будет тяжело, но с нашим президентом Григорием Викторовичем Ивановым возможно всё! Даже такое», — цитирует Мишкича Sport24.

Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Модрич провёл в составе «сливочных» 52 матча, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.