Мишкич допустил возможный переход Модрича в «Урал»

Игрок «Урала» Даниэль Мишкич не исключил возможный переход полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в екатеринбургский клуб.
По словам хорватского футболиста, он очень хотел бы увидеть своего соотечественника в РПЛ. Мишкич считает, что 37-летний Модрич способен выступать на высоком уровне ещё пару лет.
«Будет тяжело, но с нашим президентом Григорием Викторовичем Ивановым возможно всё! Даже такое», — цитирует Мишкича Sport24.
Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 10 миллионов евро.
В минувшем сезоне Модрич провёл в составе «сливочных» 52 матча, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Бан пользователя