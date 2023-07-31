Чемпионат России набирает обороты: С таким «Зенитом» можно бороться за чемпионство

«Зенит» выигрывает один чемпионский титул за другим в России уже на протяжении пяти лет. Соперничать с командой такого уровня достаточно сложно. На стороне питерского клуба финансы, игроки, по мнению ряда специалистов, даже судьи. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, получится ли прервать гегемонию питерского клуба в этом сезоне.

Неуверенное начало?

В двух стартовых турах «Зенит» набрал четыре очка. В прошлом сезоне у питерского клуба был подобный результат. В сезонах-2021/2022 и 2020/2021 «Зенит» начинал без потерь, поэтому говорить о неудачном старте рановато. Не впечатлили игрой в Нижнем Новгороде? Разве что первый тайм, но тому есть объяснение: чемпионат только стартовал, зато во втором тайме забили дважды. Не смогли удержать победный результат в Ростове-на-Дону во втором туре? Невнимательность в обороне и пенальти в свои ворота на третьей добавленной минуте. Было бы больше времени, питерский клуб вполне успел бы отыграться.

Семь стартовых туров прошлых сезонов

Оценивать старт клуба по двум турам сложно, но игра «Зенита» изменилась. И с этим не поспоришь. Чтобы оценить перспективу потенциальных очков питерского клуба в предстоящем сезоне, проанализируем семь стартовых туров пяти последних победных сезонов команды Сергея Семака.

Сезон-2022/2023 – 17 очков (первое поражение – 16-й тур)

Сезон-2021/2022 – 17 очков (первое поражение – 10-й тур)

Сезон-2020/2021 – 16 очков (первое поражение – 5-й тур)

Сезон-2019/2020 – 14 очков (первое поражение – 7-й тур)

Сезон-2018/2019 – 19 очков (первое поражение – 9-й тур)

Ни в одном из пяти чемпионских сезонов «Зенит» не проигрывал дважды в течение первых семи туров. В каждом из пяти представленных сезонов Семак и его подопечные одерживали минимум четыре победы, обычно пять, на старте сезона. Получится ли пойти по чемпионскому графику в этот раз? Обратимся к календарю.

Непростой календарь

Реклама

В предстоящих пяти турах, с третьего по седьмой, «Зениту» предстоят два непростых матча в Москве – против «Спартака» и ЦСКА. Может навязать борьбу и в Санкт-Петербурге московское «Динамо». «Урал» уже успел обыграть в родных стенах ЦСКА, неплохо смотрелся в кубковой встрече с «Локомотивом», а в РПЛ за два игровых дня набрал те же четыре очка, что и клуб с берегов Невы. Три очка, похоже, гарантированы «Зениту» только в домашней встрече с «Факелом». «Огнеопасные» пока что совершенно не впечатляют, пропуская по четыре гола в родных стенах.

Есть ли жизнь без Малкома

Потерю очков в Ростове-на-Дону связывают с отсутствием Малкома, который был рекордно продан в Саудовскую Аравию. Кроме того, в середине поля необходимо выстроить новые связи без Кузяева и Вендела. Укрепления «Зенита» пока что идут в линии обороны: Эракович и Марио Фернандес, а также молодой Александр Коваленко из «Сочи», который не претендует на роль лидера атак в силу небольшого опыта. Усиление в атаку однозначно будет. Здесь есть варианты с 26-летним бразильцем Нересом из «Бенфики» или отечественным талантом Сергеем Пиняевым. Пока же на роль лидера атаки вышел Матео Кассьера, который за два сыгранных тура забил три гола – на один больше, чем за 26 матчей в составе «Зенита» в прошлом сезоне.

Бесспорно, потери Кузяева и Малкома, которым не нашлось быстрых замен в составе питерского клуба, сыграют свою роль. К тому же с учётом непростого календаря «Зенит» может оказаться отстающим, а в этом положении питерский клуб мы не видели уже давно. Моральное состояние может сыграть с командой Сергея Семака злую шутку. И это только добавит интриги чемпионату. Но важно не дать набрать «Зениту» ещё десять очков в предстоящих пяти игровых днях. Получится ли?

Календарь «Зенита» в семи стартовых турах.