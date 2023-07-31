Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Краснодара» в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (2:0).

По сравнению с прошлым сезоном «быки» приобрели новые качества?

Новые игроки – новые качества. Пришедшие футболисты точно усилили команду. Клуб выступает красиво и результативно. «Краснодар» может составить конкуренцию «Зениту», «Спартаку» и ЦСКА.

Джона Кордобу можете назвать одним из лучших нападающих лиги?

На сегодняшний день точно да, но чемпионат только начался. Посмотрим, как он будет выступать через 10 игр.

А Сперцян выглядит тусклее по сравнению с предыдущим сезоном?

Сперцян стал играть хуже. Это бросается в глаза. Ему закружили голову трансферные предложения от европейских команд.