Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал судейские решения в матче второго тура чемпионата России между «Ахматом» и ЦСКА (2:3). Напомним, в этой встрече были пять пенальти и три удаления.

- Практически со всеми решениями судейской бригады можно согласиться – кроме отмены пенальти, который взял Акинфеев. Есть такое понимание, что когда судья дал свисток о пробитии одиннадцатиметрового и удар произошёл, нельзя отматывать плёнку назад. Дело в том, что это в корне неправильно. Здесь уже вне зависимости от того, ошибся арбитр или нет, была связь между судьями или нет, нужно продолжать игру. Получается, что «Ахмат» получил преимущество из-за перебития пенальти.

Как должно было быть? Есть специальный человек, который отвечает за техническую связь и который должен был подозвать Безбородова, сообщить ему, что связи нет. Тогда Безбородову надо было бы принимать решение: либо ждать, когда связь появится, либо, понимая, что ВАРа нет, брать ответственность за жёлтую карточку и за назначение пенальти на себя. Получилась грубая ошибка судейской бригады.

Эпизоды, приводившие к назначениям пенальти, где-то были очевидны, где-то на тоненького, но каждый раз они были объективны. Конечно, пять пенальти в одном матче – это уникальный случай. Без ВАР такого не было бы, но сегодня есть эти технологии. Можно сказать, что и удаления, и пенальти повлияли на результат, но он закономерен в этой ситуации.