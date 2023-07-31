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Агент: «Глебов точно не слабее Гайича»

31 Июля 2023 • 14:50 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
05.08 20:00

Антон Железняков, агент защитника ЦСКА Кирилла Глебова, поделился мнением о том, готов ли 17-летний футболист выходить в стартовом составе команды.

По мнению агента, Глебов ни в чём не уступает своему конкуренту по позиции Милану Гайичу. Железняков также отметил, что на данный момент времени вариант с арендой сторона футболиста не рассматривает.

«Кирилл готов стать основным защитником, так как у него есть всё для этого. Нужно, чтобы клуб оказал ему доверие. Я считаю, что Глебов точно не слабее Гайича», — приводит слова Железнякова Metaratings.

Отметим, что за основную команду ЦСКА Глебов успел провести семь матчей, но результативными действиями отметиться в них не сумел.

После двух туров текущего розыгрыша чемпионата России ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе три набранных очка. Свой следующий матч «армейцы» проведут 5 августа против «Локомотива». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Милан Гайич Антон Железняков Кирилл Глебов
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