Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Краснодара» над «Сочи» во втором туре чемпионата России со счётом 2:0.

- Получилась хорошая яркая игра с обилием голевых моментов как с одной, так и с другой стороны. Заслуженная победа «Краснодара», который имел моментов всё-таки больше. Единственное, болельщикам, конечно, хотелось, чтобы второй гол «Краснодар» забил пораньше, чтобы он не доводил дело до напряжённой концовки. «Сочи» довольно-таки опасно огрызался, и забей они свой гол – могли увезти ничью.

- Кого-то есть выделить по матчу?

- Я бы отметил Кордобу, даже если бы он не забил гол. Он прилично напрягал оборону соперника, для меня он лучший игрок матча. И выделю Сперцяна, хорошо исполнявшего стандарты.

- Первое место «Краснодара» говорит о готовности «быков» бороться за чемпионство?

- Это удачный старт, но какие выводы можно делать по двум турам? Кто-то теряет очки, кто-то приобретает. Да, у «Краснодара» сейчас стопроцентный результат в Премьер-лиге, но это ничего не гарантирует. Можно идти на пятом месте, после чего выдать хороший отрезок и начать претендовать на чемпионство. А можно идти в тройке и после нескольких неудачных матчей опуститься заметно ниже. Поэтому пока рано говорить о чемпионских перспективах «Краснодара».

- Какие впечатления в целом о начале сезона?

- Пока буксует «Динамо». Там идёт адаптация нового тренера и поиск своей игры, скажем так. Понравилось, как «Крылья Советов», проигрывая динамовцам 1:3, нашли в себе силы на финальный штурм и сравняли счет. Молодцы «Спартак», что вырвали победу в захватывающем матче с «Оренбургом», а потом выиграли на Кубок у «Краснодара».