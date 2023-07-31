Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» Кириллу Иванцову прокомментировал нахождение «Краснодара» со стопроцентным результатом на первом месте таблицы РПЛ по итогам большинства матчей второго тура.

- Хорошее начало – это полдела, но лучше бы «Краснодар» шёл на первом месте в конце сезона, чем в начале. А то всё может ещё иначе повернуться. Очки по весне считать будем. С «Краснодаром» часто бывает так, что он хорошо начинает, но потом буксует по ходу сезона и не может играть стабильно. Что такое стабильность? Признак мастерства. Пока не будем сильно хвалить «Краснодар». Отмечу, что Сафонов вроде перестал выделываться. Серьёзным стал, без ха-ха, и хи-хи. На лавочке посидел и сейчас немножко пересмотрит своё отношение к футболу.