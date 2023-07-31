Игрок ЦСКА Мендес — о встрече с «Ахматом»: «Очень странный матч»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался о матче второго тура РПЛ против «Ахмата», который завершился победой «армейцев» со счётом 3:2.

Напомним, по ходу этой игры главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пять пенальти, а также удалил трёх игроков. По словам Мендеса, прошедший матч стал первым в его карьере с таким большим количеством 11-метровых ударов.

«Очень странный матч, но тем не менее доволен, что этот тяжелейший матч закончился нашей победой», — цитирует Мендеса «Матч ТВ».

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 5 августа против «Локомотива». Начало — в 20:00 по московскому времени.