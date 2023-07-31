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Орещук подтвердил переход Карапузова в «Пари НН»

31 Июля 2023 • 13:55 Комментировать

Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Владислава Карапузова из московского «Динамо» в «Пари НН».

«Да, это так. Карапузов уходит в аренду в «Пари НН». Владислав уходит на год. При определенном стечении обстоятельств и игрового времени будет приоритетное право выкупа», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Карапузов выступал на правах аренды за грозненский «Ахмат». Полузащитник принял участие в 28 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

В этом сезоне Владислав сыграл два матча за «бело-голубых».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Владислав Карапузов Пари НН
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