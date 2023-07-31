Бразильский инсайдер Вене Касагранде сообщил, что бразильский «Фламенго» предложил за Вендела 15 миллионов евро. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», эта информация соответствует действительности.

Однако «Зенит» не устаревает указанная выше сумма. Питерцы планируют выручить за легионера больше денег. Клуб надеется закрыть сделку до конца трансферного окна.

Вендел играет за «Зенит» с октября 2020 года. Контракт 25-летнего бразильца с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2027 года.

В минувшем сезоне чемпионата России полузащитник забил восемь голов и отдал три ассиста в 25 встречах.