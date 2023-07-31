Экс-президент «Локомотива» Наумов оценил прогресс Тикнизяна

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался касательно прогресса защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна.

«У Тикнизяна хороший прогресс. Не случайно пошла речь, что его могут продать. Парень растет просто на глазах. Он впитывает все лучшее, что у нас есть в футболе. Молодец!» - приводит слова Наумова «Спорт день за днём».

В трех поединках нынешнего сезона Тикнизян записал на свой счет четыре забитых мяча.

24-летний защитник пополнил ряды «железнодорожников» летом 2021 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2026 года. Трансферный ценник 24-летнего армянина составляет 2,5 миллиона евро.