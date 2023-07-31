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«Кайрат» подтвердил переговоры с «Зенитом» по Аскарову

31 Июля 2023 • 13:18 Комментировать (1)

Константин Лежнев, который является спортивным директором «Кайрата», отреагировал на информацию о переговорах с «Зенитом» по трансферу защитника Султана Аскарова.

«Общались с «Зенитом» по Аскарову, готовы его отпустить. Мяч сейчас на стороне «Зенита», ждем их ответа в ближайшее время. Пока речь идет о просмотре», - поведал функционер в интервью «РИА Новости».

В данный момент 19-летний защитник выступает за молодежную команду «Кайрата» во втором дивизионе чемпионата Казахстана. В его активе четыре поединка за юниорскую сборную Казахстана. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 75 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кайрат Султан Аскаров
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Комментарии (1)
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ингерман
31 Июля 2023 в 13:24
Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 75 тысяч евро
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ай надыть брать.. в зените он до 75 лям денег вырастит.. атличнай бизнис.. кхе-кхе..
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