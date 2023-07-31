«Кайрат» подтвердил переговоры с «Зенитом» по Аскарову

Константин Лежнев, который является спортивным директором «Кайрата», отреагировал на информацию о переговорах с «Зенитом» по трансферу защитника Султана Аскарова.

«Общались с «Зенитом» по Аскарову, готовы его отпустить. Мяч сейчас на стороне «Зенита», ждем их ответа в ближайшее время. Пока речь идет о просмотре», - поведал функционер в интервью «РИА Новости».

В данный момент 19-летний защитник выступает за молодежную команду «Кайрата» во втором дивизионе чемпионата Казахстана. В его активе четыре поединка за юниорскую сборную Казахстана. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 75 тысяч евро.