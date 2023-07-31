«Пари НН» усилится полузащитником «Динамо»

Хавбек столичного «Динамо» Владислав Карапузов продолжит карьеру в другом клубе Российской премьер-лиги. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Ивана Карпова, новым местом работы 23-летнего полузащитника станет «Пари НН».

Карапузов перейдет в нижегородский коллектив на правах аренды. По завершении срока арендного договора у клуба будет право выкупа футболиста за 40 миллионов рублей. Это будет возможно, если Владислав проведет за команду 50% матчей в нынешнем сезоне.

В текущей кампании полузащитник принял участие в двух играх за «Динамо». Голевыми действиями игрок не отметился.