Радченко: «Тикнизян может заинтересовать «Зенит»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос о возможном переходе защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в стан «сине-бело-голубых».

«Может ли Тикнизян заинтересовать «Зенит»? Конечно. Если будет так же хорошо работать, то почему бы и нет. Он же воспитанник петербургского футбола», - передает слова Радченко Legalbet.

Тикнизян успешно выступает на старте нового сезона. Защитник принял участие в трех матчах «железнодорожников» и отметился четырьмя забитыми мячами.

24-летний футболист выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает по завершении сезона-2025/2026.