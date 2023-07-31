Ташуев анонсировал трансфер легионера в «Ахмат»

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о том, что клуб в ближайшее время может оформить трансфер легионера.

«Приехал футболист из‑за рубежа, озвучивать пока не буду, потому что контракт не подписан. Но он уже в команде, игрок атакующий», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что на старте нового сезона Российской премьер-лиги грозненский коллектив потерпел два поражения. Следующий поединок «Ахмат» проведет против «Сочи» 6 августа.

В прошлом сезоне чемпионата России подопечные Ташуева финишировали на пятой позиции в турнирной таблице.