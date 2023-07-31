Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» не смог назвать лучшего игрока южан в матче второго тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Комличенко сравнял счёт, но моментов в матче у него не было. Обострил, наверное, иранец Мохеби. Он выглядел остро, создавал давление, но назвать его я не могу, только выделю. Ярко никто не сыграл в команде, они все сыграли в обороне неплохо, можно любого назвать. Достаточно хорошо ведь оборонялись», — сказал Балахнин.

В концовке первого тайма мяч в ворота Сергея Песьякова послал форвард Матео Кассьерра. На 90+3 минуте «Ростов» заработал пенальти, и точный удар Николая Комличенко принёс ничью команде Валерия Карпина.