Булыкин - об игре «Зенита»: «Рано бить тревогу»

Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре петербургского «Зенита» на старте нового сезона. В последнем матче команда Сергея Семака расписала ничью с «Ростовом» (1:1).

«Зенит» выглядит невнятно? Все команды на старте сезона выглядят не очень. Поэтому и такие невзрачные результаты. Рано бить тревогу», - приводятся слова Булыкина на страницах издания «Чемпионат».

В первом туре «Зенит» на выезде победил «Пари НН» со счетом 2:0. Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут против московского «Динамо» на «Газпром Арене». Игра состоится 6 августа.