Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «Зенит» остаётся главным претендентом на победу в чемпионате России.

«Как сейчас можно об этом говорить? То, что «Зенит» является одним из претендентов на золото, – однозначно. Посмотрим, как «Спартак» проявит себя, но я не вижу. Сильнее на голову какой-то команды я не видел. Могут составить конкуренцию безусловно. Но ещё у «Зенита» не закончилась адаптация после ухода Малкома и Вендела. Рано ещё говорить об этом», — сказал Балахнин.

«Зенит» после двух туров набрал четыре очка и находится в группе лидеров в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В первом туре команда Сергея Семака победила «Пари НН» (2:0), а во втором туре сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).