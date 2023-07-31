Петров стал рекордсменом «Краснодара»

32-летний защитник «Краснодара» Сергей Петров установил рекорд «Краснодара» в Российской премьер-лиге.

Как информирует пресс-служба «быков», латераль сыграл наибольшее количество матчей за кубанский коллектив в чемпионате страны. На его счету 210 поединков. Петров превзошел достижение экс-полузащитника команды Юрия Газинского.

Напомним, что Сергей играет за краснодарскую команду с 2013 года. Контракт между сторонами рассчитан до конца июня следующего года.

Следующий матч «быки» проведут в Премьер-лиге против «Пари НН». Игра состоится 4 августа.