КДК РФС рассмотрит красную карточку Семака

Артур Григорьянц, который является главой КДК РФС, высказался касательно красной карточки главного тренера «Зенита» Сергея Семака, которую специалист получил в недавнем матче против «Ростова» (1:1).

«Рассмотрим красную карточку главного тренера «Зенита» Сергея Семака, он приглашен на заседание. Запросили дополнительный рапорт у судьи Кукуляка», - передает слова Григорьянца «Матч ТВ».

Напомним, что Семак получил красную карточку после финального свистка. Из-за этого он может пропустить следующий поединок «сине-бело-голубых» в чемпионате России против московского «Динамо».