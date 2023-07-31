Лучший арбитр прошлого чемпионата устроил главный скандал этого сезона: Безбородов вновь вывел тему судейства на первый план

В Российской премьер-лиге всё реже обсуждается футбол, и Владислав Безбородов приложил все усилия, чтобы об игре «Ахмата» и ЦСКА вспоминали только благодаря ему. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что это было.

Что натворил лучший судья прошлого сезона?

Владислав Безбородов был признан лучшим судьёй по итогам прошлого сезона. Именно арбитр из Санкт-Петербурга возглавил рейтинг, на основании оценок инспекторов, с учётом решений ЭСК. Безбородов опередил Павла Кукуяна и Сергея Карасёва, причём отработал в большем количестве матчей.

Однако во втором туре Премьер-лиги нынешнего сезона Безбородов стал главным номинантом на звание арбитра, проведшего самый скандальный матч. Арбитр назначил пять пенальти за матч, обновив рекорд чемпионата. Кроме этого, Безбородов показал три красные карточки. В общем, статистику себе судья набрал знатную.

Безбородов ошибался?

Вот тут подходим к самому интересному. В эпизоде с первым пенальти Безбородов эпизод видеть не мог, но после подсказки ВАР, посмотрел повтор и принял верное решение. И назначение одиннадцатиметрового, и красная карточка Марату Быстрову были по делу. В эпизоде со вторым пенальти в поединке Безбородов разобрался правильно даже без подсказки ВАР. Фол там был.

На 44-й минуте Безбородов был в идеальной позиции и тоже должен был сам назначать пенальти, но сделал это после просмотра видео. Так или иначе, решение было верное. Такая же ситуация повторилась и в эпизоде с третьим пенальти в ворота «Ахмата», когда фол был на глазах арбитра, но решение он принял после подсказки. Удаление Семёнова в концовке матча тоже по делу.

Нарушение ВАР-протокола

На закуску самое интересное – эпизод в компенсированное время к первому тайму. Безбородов сам, без подсказок, абсолютно верно назначил пенальти в ворота ЦСКА после фола на Олейникове. Однако, сразу судья красную карточку Гайичу показывать не стал. После этого Безбородов расставил игроков и возобновил игру пробитием пенальти. Поле того ка Акинфеев спас ворота арбитр почему-то остановил игру и пошёл смотреть повтор эпизода с нарушением правил. И вот это просто самое невероятное, что Безбородов мог сделать.

Так как игра была возобновлена, пересматривать эпизод было нельзя, это прямо запрещено протоколом ВАР. В итоге Безбородов принял решение удалить Гайича и по какой-то причине ещё и дал «Ахмату» право перебить пенальти. РФС уже выпустил комментарий, что причиной тому была плохая связь. Однако это не имеет значения, Безбородов не мог пересматривать «заигранный» эпизод. Даже если ему что-то говорили помощники, он не мог уже пользоваться их подсказками.

Как итог, получается следующее. Безбородов изначально не удалил Гайича за фол последней надежды. Потому нарушил протокол ВАР и пошёл смотреть эпизод. При этом, удалив защитника ЦСКА без какого-либо основания, судья дал грозненцам возможность перебить пенальти. Назвать всё это иначе, как судейский беспредел, просто нельзя.

Ждём реакцию РФС

Самое важное – это то, как на это отреагирует РФС. Оперативный комментарий о том, что случились проблемы со связью, выглядит откровенной отговоркой. Надо было как-то оперативно отреагировать, вот и выдали такой ответ, выиграли время до разбирательства. Однако, разбирательство должно быть и очень серьёзное.

Летом в судейском корпусе случились перемены, пришли Милорад Мажич и Джюнейт Чакыр. Это преподносилось как реформа, направленная на улучшение судейства. Обвинять иностранцев в работе Безбородова, конечно, не стоит. Однако, им теперь надо брать на себя ответственность и очень серьёзно наказать арбитра, который допустил просто непростительные ошибки. РФС любит публиковать переговоры арбитров как некое развлечение. В этом случае вся общественность будет требовать предоставление переговоров, чтобы убедиться, как себя вела судейская бригада, что говорили, что обсуждали.

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Просто взять и спустить на тормозах, отстранить Безбородова на матч или пару, после такого нельзя. Если это случится, то станет ярким доказательством, что никто и ничего в судейском корпусе менять не будет, а Премьер-лига так и останется турниром, где арбитры творят, что хотят. Кстати, подозрений в предвзятости Безбородова нет, в конце концов, ЦСКА победил и играл в большинстве до конца первого тайма. Это точно не «убийство», но от этого не легче. С такой безобразной работой судей, ценность нашей лиги, которая и так сомнительна в последнее время, становится ещё меньше. Когда судьба матчей зависит не от тренировок, мастерства и идей, а от того, что взбредёт в голову рефери, следить за турниром возникает всё меньше желания.

Роман Андреев