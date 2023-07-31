Агент дал новую информацию о состоянии защитника «Зенита» Чистякова

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался насчет состояния своего клиента после поединка против «Ростова». Игрок получил травму в начале встречи и был заменен.

«Пока никакого обследования не было. Вчера команда весь день добиралась из Ростова. С Димой я общался. Он уже чувствует себя лучше», - передает слова Талаева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась вничью со счетом 1:1.

29-летний защитник играет за «Зенит» с июля 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.