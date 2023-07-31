Олусегун: «Я остаюсь в «Краснодаре», на сто процентов сейчас сфокусирован на команде»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о своём будущем.

Напомним, ранее сообщалось об имеющемся интересе к нигерийцу со стороны ряда европейских клубов.

«Я остаюсь в «Краснодаре», на сто процентов сейчас сфокусирован на команде. Хочу быть максимально полезным и помочь клубу выигрывать трофеи», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Отметим, что действующий контракт Олусегуна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость 21-летнего футболиста сейчас составляет 2 миллиона евро.

«Краснодару» Олусегун принадлежит с лета 2022 года. Нападающий провёл в составе «быков» 44 матча, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.