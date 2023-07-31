Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча второго тура РПЛ «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

- Я думаю, сама игра отошла на второй план. Не припомню такого, чтобы за один матч было назначено пять пенальти. Не могу комментировать судейские решения. Есть ВАР. Арбитры сами должны принимать решения. Это уже, как говорится, на их усмотрение, на их совести. В любом случае матч получился такой резонансный. Интересно будет послушать разбор и анализ эпизодов от самих судей.

- ЦСКА после поражения от «Урала» одержал две победы. Команда на верном пути?

- Я же говорю, что хорошая, плохая игра забывается, а результат остаётся. «Ахмат» смотрелся достойно, мог сыграть вничью, а при определённом везении даже и выиграть. То есть я бы не сказал, что ЦСКА провёл свой лучший матч. Хотя начало складывалось для «армейцев» как нельзя лучше: около десятой минуты уже пенальти и удаление у соперника. Надо было дожимать «Ахмат» и закрывать, как говорится, игру. И ЦСКА впоследствии чуть не поплатился за то, что не сделал это.

- Чалов реализовал три одиннадцатиметровых удара. Оформить хет-трик с пенальти легче, чем с игры?

- Хет-трик – он всегда хет-трик. Надо было ещё забить все эти три пенальти. Чалов принёс победу команде и получил лучшего игрока матча, это справедливо.