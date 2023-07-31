Титов поделился прогнозом на матч «Спартак» - «Балтика»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от поединка между «красно-белыми» и калининградской «Балтикой» в рамках второго тура Премьер-лиги.

«Ставлю на «Спартак» через тотал больше 2,5. Могут «красно-белые» и сами три забить, вообще не удивлюсь этому. Но может получиться и 2:1. Хотя спартаковцы должны забить много», - приводит слова Титова издание «РБ Спорт».

Поединок состоится в понедельник, 31 июля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.