«Сочи» нацелился на форварда «Торпедо»

27-летний форвард московского «Торпедо» Илья Стефанович может продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги.

Как информирует издание Metaratings.ru, в подписании нападающего заинтересован «Сочи». В настоящий момент южане работают над трансфером игрока.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Стефанович принял участие в 13 поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами.

Нападающий выступает за «Торпедо» с февраля 2023 года. Срок трудового соглашения между Ильёй и столичным клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.