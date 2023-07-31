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«Сочи» нацелился на форварда «Торпедо»

31 Июля 2023 • 11:47 Комментировать

27-летний форвард московского «Торпедо» Илья Стефанович может продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги.

Как информирует издание Metaratings.ru, в подписании нападающего заинтересован «Сочи». В настоящий момент южане работают над трансфером игрока.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Стефанович принял участие в 13 поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами.

Нападающий выступает за «Торпедо» с февраля 2023 года. Срок трудового соглашения между Ильёй и столичным клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сочи трансферы футбола - лето 2023 Илья Стефанович
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