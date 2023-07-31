Агент рассказал, куда пропал экс-игрок «Спартака» Ташаев

Агент Алан Агузаров высказался о том, где в настоящий момент находится бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев.

«Ташаев испытывает дискомфорт, связанный с последними травмами. Какое-то время он провел в клиниках за границей. Сейчас в России, но болевые ощущения остаются», - приводятся слова Агузарова на страницах издания Sport24.

Напомним, что последним местом работы Александра была владикавказская «Алания». Хавбек покинул команду в феврале нынешнего года.

Ташаев является воспитанником академии «Динамо». На его счету семь поединков за молодежную сборную России.