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Агент рассказал, куда пропал экс-игрок «Спартака» Ташаев

31 Июля 2023 • 11:16 Комментировать

Агент Алан Агузаров высказался о том, где в настоящий момент находится бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев.

«Ташаев испытывает дискомфорт, связанный с последними травмами. Какое-то время он провел в клиниках за границей. Сейчас в России, но болевые ощущения остаются», - приводятся слова Агузарова на страницах издания Sport24.

Напомним, что последним местом работы Александра была владикавказская «Алания». Хавбек покинул команду в феврале нынешнего года.

Ташаев является воспитанником академии «Динамо». На его счету семь поединков за молодежную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Ташаев Алан Агузаров
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