Глебов: «Есть ли ощущение, что «Зенит» потерял в лёгкости? Может быть, мы зато очень лёгкие»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после матча второго тура РПЛ против «Зенита» (1:1) поделился мнением об игре соперника.

По мнению футболиста, «Ростов» владел преимуществом над действующим чемпионом России.

«Думаю, что 60 на 40, 70 на 30 мы владели преимуществом. Есть ли ощущение, что «Зенит» потерял в лёгкости? Может быть, но мы зато очень лёгкие (смеётся)», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

После двух туров РПЛ «Ростов» и «Зенит» делят между собой второе место в турнирной таблице. В активе обеих команд по четыре набранных очка. Свой следующий матч южане проведут 5 августа против «Крыльев Советов». Начало — в 15:00 по московскому времени.