Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил расписание Кубка России и Российской премьер-лиги.

- Как вы относитесь к столь плотному графику команд в отечественных турнирах?

- Как раз в течение пяти-семи игр футболисты будут притираться друг к другу, а тренерский штаб будет определяться с основным составом. Спортсмены будут набирать форму за счёт игр, а не за счёт тренировок.

Самое плохое в этой ситуации, что на первый план будет вылезать травматизм из-за физических перегрузок команды. В таком плотном графике игроки могут не успевать полностью восстанавливаться от повреждений.

- Вы можете сказать, что «Спартак» попал в самую тяжёлую группу текущего розыгрыша Кубка России?

- Я бы так не сказал. Наоборот многие хотели, чтобы лидеры несколько раз встречались между собой. Мы стремимся к тому, чтобы было больше интересных игр. Часто в таких матчах тренеры выпускают на поле экспериментальный состав, но в решающих матчах Кубка они будут задействовать более основной состав.