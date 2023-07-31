«Зенит» может подписать защитника «Кайрата»

Защитник «Кайрата» Султан Аскаров может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.

Согласно информации Vesti.kz, в услугах 19-летнего футболиста заинтересован петербургский «Зенит». Трансфер Аскарова может быть оформлен в нынешнем или следующем году. Клуб планирует задействовать игрока в поединках за молодежную команду.

Напомним, что «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги.

В новом розыгрыше чемпионата страны подопечные Сергея Семака одержали победу над «Пари НН» и расписали мировую с «Ростовом».

Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут с «Динамо».