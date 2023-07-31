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«Зенит» может подписать защитника «Кайрата»

31 Июля 2023 • 11:04 Комментировать (1)

Защитник «Кайрата» Султан Аскаров может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.

Согласно информации Vesti.kz, в услугах 19-летнего футболиста заинтересован петербургский «Зенит». Трансфер Аскарова может быть оформлен в нынешнем или следующем году. Клуб планирует задействовать игрока в поединках за молодежную команду.

Напомним, что «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги.

В новом розыгрыше чемпионата страны подопечные Сергея Семака одержали победу над «Пари НН» и расписали мировую с «Ростовом».

Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут с «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кайрат трансферы футбола - лето 2023 Султан Аскаров
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Комментарии (1)
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Cruyff
31 Июля 2023 в 11:11
а смысл в чём? развивайте воспитывайте своих не ужели в 4-х миллионом городе нет 10 парней которые будут играть не хуже казахстанца но нет надо купить чужого, а потом через пару лет отдать в аренду или продать в НН или в Сочи
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