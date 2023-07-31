Карапетян: «Тикнизян — один из лучших в России»

Бывший нападающий «Сочи» Александр Карапетян поделился мнением об игре защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Напомним, что в двух матчах текущего розыгрыша РПЛ Тикнизян забил три гола. Прямо сейчас защитник делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата России с Матео Кассьеррой («Зенит») и Фёдором Чаловым (ЦСКА).

По мнению Карапетяна, 24-летний футболист готов к выступлениям в Европе. Эксперт считает, что положительным образом на игру Тикнизяна повлиял вызов в сборную Армении.

«Наир — красавчик. Когда защитник столько забивает, это просто топ. Я всегда мечтал, чтобы Тикнизян попал в Европу и представлял нашу маленькую Армению. Люблю игроков, которые сразу делают подачу, а не играют под себя. Он в любом топ-чемпионате сможет заиграть», — приводит слова Карапетяна Metaratings.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 5 августа против ЦСКА. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.