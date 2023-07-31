Агент игрока «Крыльев Советов» Рахмановича: «В данный момент нет достаточно хорошего варианта, который устроил бы все стороны»

Младен Ратковица, агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, высказался о будущем 29-летнего боснийца.

Ранее агент сообщал о возможном переходе Рахмановича в другой российский клуб. Сейчас же Ратковица не исключает то, что футболист продолжит выступать за команду из Самары.

«В данный момент нет достаточно хорошего варианта, который устроил бы все стороны. Но Амар стабильно выступает в «Крыльях». Будем искать лучший вариант для Рахмановича, и если наилучшим будет остаться в Самаре, так тому и быть, он останется», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Рахманович выступает за «Крылья Советов» с осени 2022 года. В составе самарской команды полузащитник успел провести 28 матчей, забить один гол и отдать одну результативную передачу.

Действующий контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Рахмановича в 2 миллиона евро.