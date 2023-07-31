Даку высказался о главном тренере «Рубина» Рахимове

Форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку поделился мнением о главном тренере команды Рашиде Рахимове.

«Он очень мотивирующий тренер. Мы стараемся делать то, что он говорит. Для меня стиль Рахимова комфортный, мне нравится его тактика и система», - передает слова футболиста издание «РИА Новости».

Напомним, что в стартовом туре Российской премьер-лиги «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счетом 2:2. Во втором матче казанская команда поделила очки с «Оренбургом» (1:1).

В рамках третьего тура чемпионата страны казанцы встретятся со «Спартаком».