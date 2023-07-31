Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что «Зениту» приходится трудно без Малкома и Вендела.

«Я бы не сказал, что Карпин во втором тайме переиграл Семака. У «Ростова» тоже во втором тайме особо ничего не было. Он хорошо пытался выходить и выходил в принципе из обороны, пытались выходить через пас. В середине поля тоже ростовчане мяч контролировали, но у штрафной «Зенита» игроки «Ростова» ничего, по сути, не создали. Там, где на первое место выходит индивидуальное мастерство игроков, «Ростов» ничего не смог сделать. Они хорошо прессинговали и выходили из обороны. Всё.

«Зенит» второй матч подряд играет на одной ноге или вполсилы. Видно, что команда не в лучшей форме. Выиграли у «Пари НН», но с «Ростовом» тоже могли побеждать, но в конце не выдержали. Пока «Зениту» не хватает таких лидеров, как Малком и Вендел», — сказал Дьяков.