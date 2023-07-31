Нападающий «Рубина» Даку: «Все команды в России сильные, это сложные соперники»

Легионер казанского «Рубина» Мирлинд Даку пообщался с представителями СМИ после поединка с «Оренбургом» (1:1) в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

«Мы каждый раз настраиваемся победить, не получилось, что немного разочаровало нас. Все команды в России сильные, это сложные соперники. Всякий раз играть тяжело», - приводятся слова нападающего на страницах издания «РИА Новости».

Напомним, что в первом туре «Рубин» на выезде расписал мировую с московским «Локомотивом» со счетом 2:2.

Следующий поединок казанская команда проведет против столичного «Спартака». Игра состоится в субботу, 5 августа.