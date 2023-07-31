Нападающий «Оренбурга» Воробьёв: «Мотивация при игре за сборную должна быть всегда»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о возможном попадании в состав национальной сборной России.

25-летний футболист признался, что хочет попасть в сборную, несмотря на отсутствие официальных игр у национальной команды. Воробьёв подчеркнул, что мотивация при игре за сборную должна быть всегда.

«Всё будет зависеть от тренерского штаба. Если подхожу под их видение, то, думаю, вызовут. Если не подхожу, то не вызовут.

Ты профессиональный спортсмен, тем более, представляешь сборную страны. Значит, должен доказывать и не позорить честь России», — приводит слова Воробьёва Sport24.

В минувшем сезоне Воробьёв провёл за «Оренбург» 24 матча, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи. Ранее нападающий выступал за молодёжную сборную России, однако во взрослую команду ещё не вызывался.